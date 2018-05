Met grootste onderscheiding geslaagd voor fietsexamen 11 mei 2018

In zowel Mechelen als in Willebroek nam de lokale politie in samenwerking met de verschillende lagere scholen fietsexamens af. De vonden plaats op de openbare weg. In totaal namen er zo'n 650 zesdejaars aan deel. "De meisjes en jongens hebben schitterende resultaten laten optekenen", vertelt hoofdinspecteur Gino Verbruggen "Gemiddeld behaalden zij een cijfer van 94%." Het fietsexamen heeft als bedoeling om de leerlingen voor te bereiden op hun parcours naar de middelbare school. Zo komen tijdens het fietsexamen een resem verkeerssituaties aan bod die de jonge fietsers uit hun comfortzone halen. De meest voorkomende fout was de handeling bij een linksaf-beweging. "Vaak vergaten de kinderen naar achteren te kijken of doen ze dit onvoldoende. Ook het uitsteken van de arm wordt wel eens vergeten", klinkt het. (TVDZM)