Met de fiets naar China in 40 dagen ARCHITECT START IN LYON AAN 12.000 KM LANGE 'SUN TRIP' WANNES VANSINA

13 juni 2018

02u50 0 Mechelen De Mechelse avonturier Raf Van Hulle (43) is gistermiddag met zijn zonnefiets vertrokken naar het Franse Lyon. Hij zal er deelnemen aan de meest uitdagende The Sun Trip tot nog toe. In ruim een maand tijd wil hij de 12.000 km naar het Chinese Canton afleggen.

De architect nam reeds twee keer deel aan The Sun Trip. Hij won de eerste editie (naar Kazachstan) in 2013 en eindigde tweede twee jaar later (in Turkije). Het schept natuurlijk verwachtingen, maar hij legt zichzelf geen druk op. Hij wil ook kunnen genieten onderweg. "Ik neem wat komt, al heb ik wel alles gedaan om te kunnen winnen. Ik zal zeker een goede tijd neerzetten, maar de concurrentie is toegenomen. Veel universiteiten en bedrijven willen zich tonen." Hij rijdt met dezelfde zelfgebouwde e-bike als voorheen. "Maar er zitten nieuwe zonnepanelen op met een rendement dat nog niet in de handel verkrijgbaar is en waaraan werd gewerkt door drie bedrijven. Ook de software is vernieuwd. Alles maakt dat ik op een dag dertig procent meer kan doen." Ook fysiek is hij er klaar voor. Nagenoeg alle verplaatsingen maakt hij sowieso met zijn zonnefiets - als laatste test rijdt hij in twee dagen tijd van Mechelen naar Lyon - maar daarnaast ging hij de vier afgelopen maanden ook kajakken en lopen om zijn rug en schouderspieren te versterken. Hij zal immers dag in dag uit in een tijdrithouding zitten om te kunnen concurreren met de ligfietsen. Starten doen de deelnemers in Lyon. Een vierdaagse proloog leidt hen door de Alpen naar Chamonix. Vanaf dan zijn de deelnemers op zichzelf aangewezen. De tocht gaat onder meer via Polen, Oekraïne, Rusland en Kazachstan. De deelnemers moeten een grote omweg maken voor de Gobiwoestijn.





10u fietsen per dag

Het startschot wordt gegeven op 19 juni. Van Hulle hoopt aan te komen begin augustus. Dat betekent dat hij dagelijks zo'n tien uur moet fietsen met een gemiddelde snelheid van 36 km/u. "Bewolking kan niet veel kwaad. Ook dan wekken de zonnepanelen nog op halve kracht energie op. De moesson is dat wel. Vocht en elektronica gaan niet goed samen. Als er problemen zijn, dan zullen we op onszelf aangewezen zijn, want er is niemand die ons kan helpen." Naast reserveonderdelen is hij ook uitgerust met proviand en een tentje, want de kans dat de rit eindigt net aan een hotel is klein. Deze editie nemen overigens opvallend veel Belgen deel. De Mechelaar schat hun aantal op acht. De tocht is te volgen via www.thesuntrip.com.