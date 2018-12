Met de feestbus van oud naar nieuw Wannes Vansina

19 december 2018

De stad Mechelen trekt 7.000 euro uit voor De Lijn-feestbussen op oudejaarsavond en op nieuwjaarsdag. Dankzij deze bijdrage kunnen Mechelaars tot en met 30 december een gratis biljet reserveren. “De bussen laten rijden op oudjaar kan alleen met financiële steun van andere steden en gemeenten in de regio. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we ook dit jaar deze feestbussen kunnen aanbieden. Oud en nieuw is voor iedereen een feest en dan is het extra belangrijk dat iedereen ook veilig terug thuis geraakt”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). Volgende feestbussen rijden uit:

Feestbus 1: Mechelen – Duffel – Lier

Feestbus 2: Mechelen – Rumst – Aartselaar – Groenplaats Antwerpen

Feestbus 7: Mechelen - Battel - Leest - Heffen - Hombeek - Station - Veemarkt - Nekkerspoel

Feestbus 282: Mechelen – Zemst – Vilvoorde

Feestbus 284: Mechelen – Boortmeerbeek – Haacht – Herent - Leuven

Feestbussen 1, 2, 282 en 284 rijden elk uur. De route van Feestbus 7 werd aangepast zodat ook Heffen aangedaan wordt. Deze volledig Mechelse feestbus rijdt om de 90 minuten. Meer info op https://www.mechelen.be/feestbussen.

Mechelen is overigens niet alleen. In Antwerpen leveren 165 medewerkers van De Lijn een verkeersveilig alternatief. Alles samen trakteren bijna zes op de tien Antwerpse gemeenten hun inwoners op gratis tickets. Met zo’n feestbiljet reis je onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn vanaf 18 uur op 31 december tot en met middernacht op 1 januari.