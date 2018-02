Met 160 per uur door het rode licht 10 februari 2018

Roberto P. (26) uit Nederland stond gisteren terecht voor drugsbezit en mogelijke handel. De man ontvluchtte op 26 december 2017 een politiecontrole in Mechelen. Een patrouilleploeg ging het verdachte voertuig meteen achterna. "Dat resulteerde in een verkeersongeval met een vrachtwagen na een vlucht waarbij snelheden tot 160 kilometer per uur werd gehaald. Het voertuig werd ook geflitst toen het door rode licht reed", vertelt openbaar aanklager Lieselotte Claessens. Na het ongeval zette een van de inzittenden het op een lopen, de andere kon staande gehouden worden en werd opgesloten in de gevangenis. De man wou geen commentaar kwijt en al zeker niet over de gevonden drugs in het voertuig. "Het ging op heroïne en om maar liefst 102,78 gram", gaat Claessens verder. Er werd een celstraf gevorderd van twintig maanden en een geldboete van 8.000 euro. De verdediging ontkende alles. "De gevonden drugs waren niet van mijn cliënt", zei meester Bart Vanmarcke. Hij vroeg de vrijspraak. Een vonnis volgt binnen de maand. (TVDZM)