Met 1,3 promille gevat na achtervolging 26 juni 2018

02u50 0

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend opnieuw verschillende alcoholcontroles gehouden. In totaal werden er 1.060 mensen gecontroleerd, 49 autobestuurders liepen tegen de lamp. "45 mensen hadden te veel alcohol in hun bloed, drie testten positief op drugs. Een autobestuurder was dronken en onder invloed van cocaïne", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Zijn rijbewijs en dat van acht anderen werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Zeventien andere autobestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur. Een ervan weigerde te stoppen op de Steenweg op Blaasveld. "Hij vertraagde niet en kon pas tegengehouden worden na een korte achtervolging. De man had 1,3 promille in zijn bloed." Tot slot moesten 23 autobestuurders hun wagen gedurende drie uur aan de kant laten staan. (TVDZM)