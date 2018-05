Meldpunt op komst tegen eenzaamheid 31 mei 2018

03u00 0

De Mechelse gemeenteraad heeft haar goedkeuring verleend aan het voorstel van gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) om een meldpunt en een actieplan eenzaamheid uit te werken. "Wanneer we zien dat 21% van de Vlaamse jongeren zich vaak tot altijd eenzaam voelen, 25% van de werkende bevolking sterke tot eerder sterke gevoelens van sociale eenzaamheid heeft en 30% van de ouderen het moeilijk vindt om over eenzaamheid te praten; kunnen we ervan uitgaan dat Mechelen van dit fenomeen niet gespaard blijft", verklaart Delvoye. Het meldpunt moet het probleem bespreekbaar maken en de situatie in Mechelen in kaart brengen, zodat tijdens de volgende beleidsperiode de nodige acties kunnen worden genomen. (WVK)