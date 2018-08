Meisje (12) bestolen op Grote Markt 28 augustus 2018

Op de Grote Markt heeft een dief een twaalfjarig meisje bestolen. Hij ging ervandoor met een rugzak. Zo is het meisje een gsm, portefeuille, bankkaart en geld kwijt. Een 47-jarige vrouw is eveneens slachtoffer van een dief. Ook bij haar is geld ontvreemd. De politie is een onderzoek gestart. (TVDZM)