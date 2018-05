Meetcampagne legt roetconcentraties bloot 05 mei 2018

Burgerinitiatief Meet Mee Mechelen heeft de resultaten bekendgemaakt van een tweede meetcampagne langsheen vier trajecten doorheen Mechelen. Deze werden tussen 21 februari en 6 maart afgefietst met een toestel dat de roetconcentratie in de lucht meet. De slechtste resultaten werden gemeten op de R12 ter hoogte van het Rode Kruisplein en het kruispunt 'Nekkerspoel', in de Grote Nieuwedijkstraat, de Nekkerspoelstraat, de Consciencestraat en het begin van de Leuvensesteenweg.Meet Mee Mechelen wil de resultaten gebruiken om samen met burgers, beleidsmakers en experts te bekijken welke acties kunnen worden ondersteund of opgezet. Info:





mechelen.meetmee.be. (WVK)