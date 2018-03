Meest gelovige ooievaar vindt lief 13 maart 2018

Er hangt liefde in de lucht op de begraafplaats van Muizen. De ooievaar die al twee jaar zijn nest maakt op het grote kruisbeeld, heeft 'touche'.





Sinds enkele dagen heeft het mannetje het gezelschap van een wijfjesooievaar en een buur zag hen intussen ook al paren.





Mogelijk komen daar dus eieren en kuikens van. Al valt dat nog af te wachten. Volgens vogelexpert Jean Niesz van Planckendael toonde een wijfje vorig jaar ook al eens interesse, maar vertrok ze weer na een tiental dagen. Volgens hem komen er alsmaar meer nesten buiten het dierenpark.





"In Hofstade hebben we er zes, al kan je dat nog als dezelfde kolonie beschouwen. Maar vorig jaar hadden we ook een broedkoppel in het Broek van Baasveld en in Tisselt. Het begint druppelsgewijs uit te breiden." (WVK)