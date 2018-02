Meer oefenkansen Nederlands tijdens zomervakantie 21 februari 2018

De stad Mechelen wil de komende zomer meer oefenkansen Nederlands bieden aan 16- tot 18-jarigen, volwassenen en senioren. Het aanbod was tot nu toe vooral gericht op kinderen. "We vingen nogal eens signalen op dat er tijdens de zomervakantiemaanden voor volwassen anderstalige nieuwkomers vrij weinig mogelijkheden zijn om Nederlands te leren. Eigenlijk is er voor deze bevolkingsgroep maar één praatgroep voor volwassenen - de 'Babbelbar' - en zijn er geen oefenkansen specifiek gericht op senioren. Om tegemoet te komen aan de vraag passen we ons stedelijk subsidiereglement 'Oefenkansen Nederlands - zomerinitiatieven' aan", zegt schepen van Diversiteit en Integratie Marc Hendrickx (N-VA). Een toelage van maximaal 1.000 euro kan worden verleend aan projecten die in juli en/of augustus oefenkansen Nederlands aanbieden op het grondgebied van Mechelen. (WVK)