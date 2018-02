Meer inzameltonnen voor flesdoppen 23 februari 2018

02u55 0

Het aantal dopjesinzameltonnen in Mechelen voor de vzw Vrienden der Blinden wordt verhoogd van twee naar vijf. Voortaan kunnen mensen de dopjes van hun flessen niet alleen kwijt in het gebouw van Sociaal Huis en in woonzorgcentrum De Lisdodde, maar er staan ook rode tonnen in het Huis van de Mechelaar, het Conservatorium en het Cultuurcentrum. Binnenkort volgen er meer in de sporthallen van de stad. De vzw haalt de plastic dopjes op en verkoopt ze aan een recyclagebedrijf dat er duurzame paletten van maakt. Dit stelt de vzw in de mogelijkheid de aanschaf en opleiding van de blindengeleidehonden te financieren. Voor de volledige opleiding van een geleidehond is er ongeveer 85.000 kg nodig. (WVK)