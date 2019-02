Meer Blue-bikes aan station van Mechelen Wannes Vansina

26 februari 2019

Blue-bike drijft zijn capaciteit aan het centraal station in Mechelen op vanaf maart, van 60 naar 80 deelfietsen. Dat is hoognodig, want op werkdagen zijn regelmatig alle fietsen in gebruik. Er worden dan ook 12.000 ritten per jaar mee gemaakt. “Mechelen is hier als het ware slachtoffer van haar eigen succes. We zetten heel hard in op fietsvriendelijkheid, waardoor ook steeds meer mensen de fiets gaan gebruiken. Dat is uiteraard goed nieuws en daarom hebben we in samenwerking met Blue-bike beslist om de capaciteit verder op te drijven. Eerst aan het centraal station en later dit jaar ook aan het station van Nekkerspoel”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld). In Nekkerspoel wordt het aanbod verhoogd van 16 naar 24 fietsen. Verder heeft Blue-bike in Mechelen ook nog acht fietsen staan op de Veemarkt.