Meer activiteiten en gratis muziek op derde editie van Oscarpelouza Els Dalemans

11 april 2019

18u17 8 Mechelen Het festival Oscarpelouza, georganiseerd door Racing Mechelen in het Oscar van Kesbeeckstadion, is op 24 en 25 mei aan een derde editie toe. “We breiden verder uit, met een vrouwenvoetbaltoernooi, een quiz en een technoparty. Ons doel is niet enkel onze eigen supporters te bereiken, maar de hele buurt. Daarom zijn de optredens ook gratis”, zegt organisator Arnout Geys.

“Oscarpelouza is een samentrekking van de naam van onze oud-voorzitter Oscar Vankesbeeck en ‘pelouze’ of grasveld. De voorbije twee edities combineerden we een voetbaltoernooi met een reeks optredens achteraf. Dit jaar gingen we al vroeger van start met onze voorbereidingen, en besloten we het evenement verder uit te breiden. We starten al op vrijdagavond met een quiz, de plaatsen voor de 24 deelnemende ploegen waren onmiddellijk volzet”, zegt Geys.

“Op zaterdag organiseren we weer ons klassieke voetbaltoernooi voor mannenploegen, dat ook al volledig uitverkocht is. Maar voor het eerst vindt ook een damestoernooi plaats, waar nog wél twee ploegen aan kunnen deelnemen. De organisatie gebeurt door onze eigen, pas opgerichte damesploeg. Samen met de Foundation Mechelen organiseren we een bijzondere derby tussen de G-teams van KV Mechelen en Racing Mechelen, op het programma staat verder ook een demowedstrijd wandelvoetbal.”

“Vanaf 17 uur gaat het muziekgedeelte van ons festival van start, met als headliner de bekende Mechelse groep ‘Pardon Service’ en Radio Botanique als afsluiter. Omdat we nog meer jongeren willen lokken, organiseren we in de Lounge van het stadion vanaf 22 uur een ‘Technoparty’. Om 1 uur start onze afterparty met muziek uit de jaren ‘80, ‘90 en 2000.”

“Omdat we van Oscarpelouza graag een echt buurtfeest willen maken, is het muzikale gedeelte van het festival volledig gratis. We hopen dat omwonenden die nog niet eerder in het stadion kwamen, ons nu wel eens komen bezoeken. De opbrengst van Oscarpelouza investeren we volledig in de jeugdopleiding en de G-teams van Racing Mechelen.”

Alle info via Facebook: Oscarpelouza