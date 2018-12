Mediaopleidingen strikken Bouba Kalala en Kate Ryan voor ‘More for Life’ Wannes Vansina

20 december 2018

Vandaag organiseren de mediaopleidingen van de Thomas More-hogeschool in Mechelen ‘More for Life’. Ze gingen al om 8 uur van start om er pas tegen 22 uur weer een punt achter te zetten. Bedoeling is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Mechelse vzw Prinses Harte. “We kozen bewust voor een lokaal goed doel dat tastbare dingen realiseert, in dit geval een ziekenhuisverblijf voor kinderen aangenamer maken. We zijn allemaal fan van Prinses Harte”, zegt Lisa Hendrickx. Om 10.30 uur zakte Bouba Kalala van Studio Brussel naar De Ham af. Hij presenteerde live vanuit Mechelen en bracht een bus mee waarin bezoekers op de foto konden met de virtuele presentatoren van de Warmste Week. Vandaag staan er onder meer verschillende deejaysets en optredens op het programma. Grootste naam is Kate Ryan. Er zal ook een ‘dance battle’ plaatsvinden waarbij docenten het opnemen tegen studenten. Voor wie niet van muziek houdt, staan een VR-gaming hoek, een photobooth en een ‘secret room’ paraat.

