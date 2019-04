Medewerkster afhaalrestaurant riskeert jaar cel voor diefstal uit kassa TVDZM

08 april 2019

19u50 0 Mechelen Sarah P. moest zich maandagochtend komen verantwoorden voor een huisdiefstal. In de zomer van 2018 stal ze geld uit de kassa van een afhaalrestaurant op de Bruul. Naar schatting ging ze ervandoor met een geldsom tussen de 4.000 en 5.000 euro.

De bal ging aan het rollen toen de uitbaters opmerkten dat er een kassaverschil was. “Hierop werden enkele biljetten gemarkeerd en grepen ze uiteindelijk in”, klonk het op zitting vanmorgen. “De vrouw was in het bezit van de gemarkeerde biljetten.”

De feiten werden niet ontkend. Onder meer omdat enkele diefstallen ook gefilmd waren. “Zo was er te zien hoe de vrouw een biljet uit de kassa nam en dit in haar BH stopte”, luidde het nog. De vrouw liet vandaag verstek gaan, het parket vorderde een celstraf van een jaar effectief en een geldboete van 800 euro. “Mevrouw heeft haar les duidelijk niet geleerd”, besloot het parket. “De vrouw werd enkele maanden voor deze feiten eveneens bij verstek veroordeeld voor exact dezelfde feiten.” Het afhaalrestaurant stelde zich burgerlijke partij. Een vonnis volgt op 6 mei.