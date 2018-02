Medewerker Vrijbroekpark toont houtsculpturen 20 februari 2018

02u45 0

Eén van de werknemers van het Vrijbroekpark verzorgt niet alleen de bomen in het park, hij maakt thuis ook prachtige beeldhouwwerken uit hout. Enkele van deze sculpturen toont hij nog tot 16 maart in het bezoekerscentrum. De expo is elke werkdag werkdag tussen 9 uur en 16.30 uur vrij te bezoeken. (WVK)