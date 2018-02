Mecina dingt mee met beste van Vlaanderen 07 februari 2018

Mecina heeft hoge ogen gegooid tijdens de Jaarlijkse Clubwedstrijd in de lokalen in de Bergstraat. Liefst vier van de twaalf ingezonden video's werden geselecteerd voor Breedbeeld (het vroegere Centrum voor Beeldexpressie) en mogen zich meten met de beste van Vlaanderen. Goud was voor Filip Wachters en zijn prachtige onderwaterfilm 'Ambons kraamkamer'. Bert Vannoten eindigde tweede en kreeg 'zilver+' voor zijn dansreportage 'Encounters'. Vannoten eindigde derde met 'Mesmerised', een reportage over een schilderes. Evenveel punten waren er voor de westernparodie 'Fire' van het trio Bonnyns-De Coninck-Wouters en voor de 1-minuutfilm 'Fake dreams' van Guido Boeken.





(WVK)