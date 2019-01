Mechelse vastgoedmakelaar verdacht van oplichting Tim Van der Zeypen

08 januari 2019

Het gerecht is een onderzoek opgestart naar een Mechelse vastgoedmakelaar. Het onderzoek loopt volgens de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket naar oplichting. I.L., tevens zaakvoerder van het vastgoedkantoor, werd eind 2018 opgepakt en voorgeleid voor bij onderzoeksrechter Philippe Van Linthout. “De man werd na verhoor opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden”, meldt het parket in een korte mededeling. Volgens enkele anonieme bronnen zou zijn vastgoedkantoor zelf niet genoemd worden in het onderzoek. Dat onderzoek is momenteel nog steeds lopende. Voorlopig is er sprake van tientallen gedupeerden. Zij groepeerden zich intussen en stapten samen naar het Mechelse gerecht om zich burgerlijke partij te stellen.

