Mechelse strijd tegen armoede werkt: “Andere Vlaamse steden en gemeenten kunnen hiervan leren” Onderzoekster presenteert boek vijf jaar na start anti-armoedeproject Antoon Verbeeck

06 maart 2019

16u56 0 Mechelen Het stadsbestuur van Mechelen startte vijf jaar geleden het project ‘Go tegen gezinsarmoede’. Dat werpt zijn vruchten af, blijkt uit het boek dat onderzoekster Bérénice Storms erover schreef. “We hopen de rest van Vlaanderen te inspireren en zelf nog beter te doen.”

Het stadsbestuur van Mechelen, geschokt door de ernstige armoedeproblemen waarmee sommige gezinnen te kampen hadden, gaf vijf jaar geleden het Sociaal Huis carte blanche om een methodiek te ontwikkelen om die gezinnen te helpen. Maatschappelijke assistenten van het Sociaal Huis begeleiden sindsdien op een intensieve manier gezinnen met kinderen die in de meest schrijnende omstandigheden leven.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek, dat er kwam in samenwerking met het Kinderarmoedefonds, blijkt de methodiek te werken, “Ze moet zelfs dringend overgenomen worden door andere overheden en organisaties”, legt burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-m+) uit. “Onze ambitie met dit boek is dubbel: de rest van Vlaanderen inspireren en zelf nog beter doen.”

327 kinderen

122 gezinnen, met 327 kinderen, werden sinds de start van het project begeleid door het Go-team. “Voor de helft werd een vooruitgang in drie of meer domeinen vastgesteld. De grootste verbeteringen deden zich voor op het vlak van schulden, wonen, de zorg voor kinderen, veiligheid en sociaal kapitaal”, zegt onderzoekster Bérénice Storms. “Die verbeteringen kunnen niet altijd of volledig op het conto van het Go-team geschreven worden, maar de ouders zelf schrijven de vooruitgang in grote mate toe aan de oplossingsgerichte aanpak van hun gezinsondersteuner.”

Peter Adriaenssens

De publicatie ‘Go tegen gezinsarmoede’ zal nu in eerste instantie overgemaakt worden aan andere overheden in Vlaanderen en armoedeorganisaties.

“Het Go-team in Mechelen is zeer inspirerend. Het richt zich op gezinnen met een zware meervoudige problematiek. Het wil gezinnen die tot nu toe onder de radar bleven écht bereiken met aanpak waarvan de effectiviteit echt is bewezen”, aldus kinderpsychiater en voorzitter van het Kinderarmoedefonds Peter Adriaenssens.

Het nieuwe stadsbestuur formuleerde in zijn bestuursakkoord ook de ambitie om tegen het einde van de bestuursperiode de gezinsarmoede te halveren. “In het najaar willen we een plan klaar hebben. De beste delen von de Go-werking nemen we zeker mee. Dat wordt de ruggengraat van ons plan”, besluit Somers.

Het boek ‘Go tegen gezinsarmoede’ komt ook online ter beschikking van alle organisaties die strijden tegen gezinsarmoede. Groep Mechelen financierde het onderzoek voor 14.230 euro.