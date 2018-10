Mechelse stadslijst breekt met CD&V en bestuurt alleen Redactie

23 oktober 2018

21u38

Bron: DM 0 Mechelen De coalitiegesprekken van de Mechelse stadslijst (Open Vld, Groen en m+) met CD&V zijn vandaag afgesprongen. De komende zes jaar gaat de stadslijst alleen besturen. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

“We zijn verbaasd. We hadden gehoopt om het positieve beleid voort te zetten, een beleid met een draagvlak”, laat schepen Stefaan Deleus (CD&V) weten aan de krant. Kristof Calvo (Groen) laat op Twitter weten dat “na lang wikken en wegen het besluit is dat een bestuur met de stadslijst de beste keuze is voor Mechelen”.

De Mechelaars gaven ons ambitieus programma een sterk mandaat. Na lang wikken en wegen is het besluit dat een bestuur met onze stadslijst Vld-Groen-M+ de beste keuze is voor #Mechelen. Heel veel goesting om aan de slag te gaan. Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

De stadslijst behaalde een absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober (25 van de 43 zetels). Burgemeester Bart Somers (Open Vld) behoudt zijn sjerp. Hij bevestigt de breuk met CD&V. “We hebben hier hard over nagedacht. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen.”