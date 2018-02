Mechelse senioren zijn best tevreden RESULTATEN BEKEND VAN GROOTSCHALIGE ENQUÊTE BIJ OUDEREN WANNES VANSINA

21 februari 2018

02u25 0 Mechelen Het gaat goed met de 60-plussers in Mechelen. Dat blijkt uit het eerste grote onderzoek naar het welbevinden van de senioren van de Dijlestad. Ze verdienen globaal genomen meer dan leeftijdsgenoten in andere steden en zijn over het algemeen gezonder.

Professor Dominique Verté (VUB) presenteerde gisteren de eerste resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek in de Stadsschouwburg. De primeur was voor de vrijwilligers die de afgelopen maanden van deur tot deur gingen met een enquête van 20 pagina's. 701 senioren - een representatief staal - vulden deze in. In 200 andere steden en gemeenten werd de enquête al eens afgenomen, dus konden de gegevens worden vergeleken met die van negen andere centrumsteden en met Vlaanderen. En die bleken best positief voor de 19.600 senioren die Mechelen rijk is.





Hoog inkomen

"Opvallend is dat dubbel zoveel 60-plussers vergeleken met andere centrumsteden een gezinsinkomen heeft van meer dan 2.000 euro. 65% zegt dan ook goed rond te komen", zegt Verté. Waarmee hij niet gezegd wil hebben dat er geen zijn die de touwtjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. "27 procent verdient minder dan 1.500 euro. Opvallend voor Mechelen is die tweesplitsing", zegt de vergrijzingsexpert. Een gevolg van die hogere welstand is dat Mechelse senioren over 't algemeen gezonder zijn dan 60-plussers in andere steden. "Er zijn in Mechelen nochtans meer hoogbejaarden, maar ze zijn beter bewaard", verwoordt de professor het.





Geen hulp van buren

"En als ze hulp behoeven, dan rekenen ze in de eerste plaats op de partner of formele hulpverlening zoals gezinshulp of poetsdiensten. Zeer opmerkelijk is dat ze geen hulp verwachten van buren of vrienden." Dat ze niet op buren rekenen, heeft ermee te maken dat de betrokkenheid bij de buurt of het verenigingsleven beduidend lager is. Wel is de Mechelse senior redelijk tevreden over zijn buurt. Er zijn meer dan genoeg dokters en apothekers, al zouden er wel meer kruideniers en slagers mogen zijn. Grootst mankement is het postkantoor. Als de 60-plusser ergens over klaagt, dan is het over stoepen (evenveel als in Vlaanderen) en het openbaar vervoer (wel een veel betere score dan de rest van Vlaanderen). De Mechelse senioren hebben ook veel minder last van eenzaamheidsgevoelens en onveiligheidsgevoelens dan hun leeftijdsgenoten elders. De cijfers worden verder geanalyseerd om de achterliggende oorzaken te achterhalen. Vervolgens is het aan het stadsbestuur. "We willen ons beleid beter richten op de behoeftes van senioren in Mechelen, daarvoor zijn de resultaten van dit onderzoek zeer interessant voor onze stad", zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux.