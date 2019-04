Mechelse rapper opgepakt in Nederland tijdens opnames voor videoclip: “Ze liepen rond met nepwapens en bivakmutsen” Tim Van der Zeypen

15 april 2019

19u25 0 Mechelen Een jonge Mechelse rapper is afgelopen weekend in Rotterdam opgepakt voor verboden wapen- en vuurwerkbezit. De rapper was er een videoclip aan het opnemen voor zijn nieuwste album. Kort voor de arrestatie, alarmeerden buurtbewoners de politie omdat zij enkele jongeren hadden opgemerkt met bivakmutsen en wapens.

De arrestatie dateert van afgelopen zaterdag. Ze werden toen voor het eerst opgemerkt omstreeks 16.00 uur. “Bezorgde burgers van de Olympiaweg ter hoogte van De Kuip (het voetbalstadion van Feynoord Rotterdam, red.) merkten toen een twintigtal jongeren op. Ze liepen er rond met bivakmutsen”, meldt de Rotterdamse politie op zijn website. De politie reageerde onmiddellijk op de oproep van de ongeruste buurtbewoners en kwam massaal ter plaatse. In de buurt werden de twintig jongeren aangetroffen en gecontroleerd. “Acht werden er opgepakt”, klinkt het nog bij de politie.

Een van de deze gearresteerden bleek later een Mechelse rapper te zijn. Het gaat om jonge ‘underground’ rapper met Nederlandse roots. Hij was in Rotterdam om samen met enkele Nederlandse collega’s een videoclip op te nemen voor zijn nieuwste lied. Eerder had hij hiervoor al een oproep gelanceerd op zijn social media. Daarin riep hij jongeren op om af te zakken naar het voetbalstadion. “Dresscode is all black”, klonk het zijn Facebookpagina.

Verder onderzocht

“De acht werden opgepakt voor het bezit van wapens en vuurwerk”, laat de Rotterdamse politie nog weten. “Zo waren er twee jongeren in het bezit van vuurwerk, had een ervan een imitatievuurwapen bij en zaten er drie jongeren in een wagen waar een Kalashnikov werd aangetroffen. Het ging eveneens om een nepwapen. Een iemand werd tot slot nog meegenomen omdat die geen identiteitskaart kon voorleggen.” Wat er met de acht na hun arrestatie gebeurde, is nog niet bekend. Het onderzoek gaat intussen verder. De verdachten zullen nu verder worden verhoord. Naar verluidt zouden de jongeren hebben verklaard dat ze de wapens niet op straat hebben gebruikt.

“Ongehoord”

De Rotterdamse politie noemt de actie van de jongeren ‘ongehoord gedrag’. “Naïever kan haast niet”, luidt het tot slot bij de politie. “Er bestaat werkelijk geen enkele geldige reden om in deze setting over straat te gaan. Niet in een drukke wijk zoals zaterdagavond in Rotterdam (waar Feynoord op dat moment aan het spelen was, red.) maar ook niet in een rustig straatje of zelfs in een parkje. Het zorgt voor onnodige politie-inzet, levensgevaarlijke situaties en paniek bij de burgers deur terecht de politie bellen.”

Ondanks deze vertraging hoopt de rapper zijn nieuwe clip alsnog in mei te kunnen uitbrengen. Dat liet hij intussen weten het team van Rauw en Onbesproken. “Het is nu afwachten wanneer er een volgende draaidag kan worden ingepland”, klinkt het.