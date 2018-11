Mechelse Monopoly vanaf vandaag verkrijgbaar: “Je koopt snoep voor de zangertjes van Sinte Mette. Betaal 50” Wannes Vansina

07 november 2018

15u03 0 Mechelen Er werd door veel Mechelaars lang naar uitgekeken en vanaf donderdag is hij er ook: de Mechelse Monopoly. Meer dan 1.600 van de 2.000 dozen van de eerste oplage werden al gereserveerd nog voor iemand het spel had gezien. Vandaar dat intussen een tweede bestelling onderweg is.

Brugge kreeg eerder al een eigen versie van het populairste bordspel ter wereld, donderdag is Mechelen aan de beurt. De namen van de straten maakten plaats voor Mechelse locaties en monumenten, zoals bijvoorbeeld het Schepenhuis, Battel of de Brusselpoort.

De duurste huizen en hotels kunnen worden gebouwd in de IJzerenleen en de Bruul. Een Rommy siert de bankbiljetten en ook de Kans- en Algemeen Fondskaarten kregen een Mechelse insteek. “Je koopt snoep voor de zangertjes van Sinte Mette. Betaal 50", luidt een kaart. “Ga naar de dichtstbijzijnde stadstuin” een andere. Werk van de Mechelse dienst Marketing & Communicatie. “Eens iets totaal anders en leuk om te doen”, lacht Lieve Jaspaert. Ook de vormgeving is het werk van een Mechelaar: Dennis Kestelle. “Ik moet zeggen dat dit de mooiste Monopoly is geworden die ik al heb gezien”, zegt Pieter De Wulf van Piekenwulf.

Collector’s item

Aanvankelijk werden 2.000 dozen besteld, waarvan er 1.000 werden afgenomen door de stad. Tijdens Uit Zonder Uitlaat stonden Mechelaars soms een uur aan te schuiven om er een te reserveren.

“UiT in Mechelen verkocht er intussen zo’n 800, maar toen de bordspellenwinkel Spelfanaat het nieuws online zette, is het helemaal ontploft. Vandaag dat er intussen 2.000 dozen werden bijbesteld”, aldus Jaspaert. Janathan Baetens van De Spelfanaat. “Niemand die het spel al had gezien, maar we kregen al 875 reservaties en er komen er nog elke dag binnen. Ik heb maar een verklaring: de mensen hun hart voor Mechelen. Het spel is ook knap gedaan en een echt collectors item. Ik vraag mij alleen af hoe ik die dozen in de winkel ga zetten. Dat wordt stapelen”, lacht hij.



Brouwerij Het Anker

Baetens speelde woensdag een eerste spelletje Mechelse Monopoly tegen Jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld) en Els Van Itterbeeck. Die laatste werkt voor brouwerij Het Anker, de locatie waar het spel ook werd gespeeld. Niet toevallig overigens. De brouwerij werd enkele maanden geleden als favoriet verkozen om op het spelbord te pronken. Het spel is verkrijgbaar via UiT in Mechelen, De Spelfanaat en de brouwerij, maar komt ook in andere winkels te liggen. Kostprijs: 49,95 euro.