Mechelse kok verkoopt pesto ten voordele van slachtoffers ingestorte brug in Italië Opbrengst gaat naar heropbouw huizen Wannes Vansina

14 november 2018

19u15 0 Mechelen “Het drama heeft mij enorm geraakt.” Ziehier de reden waarom de Mechelse Isabella Cozzi (45) volgende week pestosaus volgens familierecept verkoopt ten voordele van de slachtoffers van de ingestorte brug in Genua. De half-Italiaanse is afkomstig uit de streek en was daar ook op het moment van de instorting.

De Ponte Morandi begaf het op 14 augustus tijdens een zwaar onweer. Het wegdek over een lengte van 200 meter stortte zo’n 45 meter naar beneden. De balans was zwaar: 43 mensen lieten het leven. Isabella Cozzi kent de brug, reed er meermaals over. “Mijn mama is Belgische, maar mijn papa is Italiaan en afkomstig uit Ligurië, waarvan Genua de belangrijkste stad is. Ik ga er jaarlijks op vakantie om familie en vrienden te bezoeken. Ik was daar op het moment van de instorting. Ik kon het niet geloven. De brug was de slagader van de stad. Het heeft mij enorm geraakt”, vertelt Cozzi.

Toen ze hoorde dat in het kader van de jaarlijkse Week van de Italiaanse keuken geld zou worden ingezameld voor de slachtoffers, aarzelde ze niet. “Pasta Pesto Day lanceerde een actie waarbij restaurants pasta pesto serveren. 2 euro wordt geschonken aan de stad Genua. Ik wist meteen dat ik iets kon betekenen. Ik heb geen restaurant, maar vroeg en kreeg toestemming voor de verkoop van potjes pesto. Ik ben de enige in België die deelneemt. De opbrengst zal worden gebruikt om de huizen onder de brug herop te bouwen en de daklozen onderdak te geven”, vertelt de kok.

Cozzi weet hoe ze authentieke pesto moet maken. Ze werd grootgebracht met de Italiaanse keuken en kreeg de kneepjes aangeleerd door tantes uit Ligurië. Ze publiceerde intussen vier kookboeken, organiseert workshops en is tv-kok bij RTV. “Pesto komt van het Italiaanse woord ‘pestare’, wat pletten betekent. De ingrediënten werden oorspronkelijk platgestampt op een harde ondergrond om er de sappen uit te halen. Het is afkomstig uit een arme keuken: Genua ligt op de grens van de bergen en direct tegenover de zee. De bewoners moesten alles gebruiken dat de natuur hen bood: heel veel kruiden.”

Ze weet niet wat ze van haar actie moet verwachten. “Ik laat het op mij afkomen. Na een dag had ik vijftig potjes verkocht, een restaurant toont interesse. We zien wel waar we eindigen.” De potjes van 150 gram kosten 8 euro, waarvan dus 2 euro naar de heropbouw gaat. Reserveren kan via haar Facebookpagina ‘La Cucina di Isabella’ of via e-mailadres lacucinadiisabella@gmail.com. De potjes kunnen op zaterdag 24 november van 16 tot 18 uur opgehaald worden in Jeanne Hellemansstraat 11. Bewaard in de koelkast blijven ze een maand goed.