Mechelse klimaatspijbelaars zingen klimaatlied voor ze naar Brussel trekken Wannes Vansina

15 maart 2019

13u32 1 Mechelen Een honderdtal Mechelse klimaatspijbelaars is deze middag naar Brussel vertrokken om deel te nemen aan de actie voor het klimaat. Voor ze de trein opstapten, hielden ze nog een ‘Sing For the Climate’ om de stembanden op te warmen. Ze zongen het klimaatlied van Nic Balthazar -

Youth For Climate Mechelen is van plan actie te blijven voeren, vooral in de hoop de (inter)nationale politiek te overtuigen. Volgende week vindt echter ook opnieuw een klimaattop plaats in het stadhuis van Mechelen. De jongeren zullen er het stadsbestuur enkele concrete vragen stellen. “De doelstellingen om de emissies te verlagen, werden niet gehaald. De uitstoot moet naar beden”, zegt Amina Vandenheuvel.

In Brussel kregen de klimaatspijbelaars nog het gezelschap van een 35-tal zesdejaars van Ursulinen Mechelen, die iets later waren vertrokken en klassikaal deelnamen aan de actie in het kader van de leerplannen. De school verplichtte niemand om mee te gaan. Drie leerlingen verkozen op school te blijven.