Mechelse jeugdbewegingen organiseren 'vriendjesdagen’ Els Dalemans

07 maart 2019

17u54 1 Mechelen De Mechelse jeugdbewegingen zetten tijdens de weekends van 9-10 en 16-17 maart de deuren open voor iedereen tijdens de tweede ‘Mechelse Vriendjesdagen’. “Het doel is om kinderen die de jeugdbewegingen nog niet kennen, mee te laten spelen zodat zij kunnen ontdekken of ze de activiteiten leuk vinden.”

“Onze Mechelse Vriendjesdagen worden voor de tweede keer georganiseerd, en dit keer nemen 17 jeugdbewegingen deel. Vorig jaar maakten exact 100 kinderen voor het eerst kennis met een jeugdbeweging, van wie een veertigtal met migratie-achtergrond”, zegt jeugdschepen Abdrahman Labsir.

“Dit is geen onbelangrijk detail, want de Mechelse Vriendjesdagen zijn een onderdeel van de actie ‘Jeugdwerk voor Alleman’. Met dat project wil de stad Mechelen de jeugdbewegingen helpen om cultureel diverser te worden. Elk kind is natuurlijk welkom tijdens de Mechelse Vriendjesdagen, maar de kennismaking is vooral interessant voor gezinnen met migratie-achtergrond. In hun familie of vriendenkring maakt vaak niemand reclame voor de jeugdbeweging. Maar onbekend is onbemind, en dat willen we met de Vriendjesdagen veranderen.”

“We schenken tijdens deze dagen ook extra aandacht aan de ouders, die voor of na de activiteiten vragen kunnen stellen aan de leiders of aan andere ouders. De jeugddienst en J@M vzw, die voor dit project samenwerken, zetten eerder ook al een aanbod aan tweedehandsuniformen op poten. Zo proberen we op alle mogelijke manier de drempel te verlagen.”

Alle info over de jeugdbewegingen in Mechelen vind je op www.mechelen.be/jeugdbewegingen.