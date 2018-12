Mechelse horeca slaat handen in elkaar voor Café Ambiance: “De sterren staan gunstig” Wannes Vansina

27 december 2018

17u36 0

Een tiental Mechelse horecazaken maakt dit weekend van de Vismarkt een groot openluchtcafé. “De sterren staan gunstig voor de meest geslaagde editie ooit”, lacht Raf Pauwels van Bar Popular.

Niet alleen de horeca van de Vismarkt zal vertegenwoordigd zijn op Café Ambiance, ook De Prof, Boesjkammeree, Makadam en Kuub doen mee en vullen een chalet met hun dranken. “Alleen daarom is het voor ons horecaondernemers al leuk om te doen, omwille van de sfeer onder de caféhouders. Wij zien mekaar niet zo heel vaak, dit weekend staan we samen”, zegt Pauwels. De deelnemers moesten het ook vooral voor sfeer en gezelligheid doen, want voor het geld moesten ze het volgens hem niet doen. Speelde mee dat Café Ambiance een beetje een aanhangsel was van de winterprogrammatie van mmMechelen Feest. De vierde editie werd wél geïntegreerd in de kerstmarkt, die nog loopt op de Haverwerf, de Van Beethovenstraat en de Korenmarkt. De cafébazen hopen ook meer geluk te hebben dat hun collega’s van Café Culinair van eerder deze maand, een evenement dat compleet uitregende. “Maar de sterren staan gunstig om er een geslaagd eindejaarsweekend van te maken!”

Café Ambiance vindt vrijdag plaats van 18 tot 23 uur, zaterdag van 11 tot 23 uur en zondag van 11 tot 20 uur.