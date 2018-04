Mechelse BV's promoten aanbod Sociaal Huis 19 april 2018

Het Sociaal Huis van Mechelen start een sociale mediacampagne om haar aanbod beter bekend te maken. De twee bekende Mechelaars Christophe Stienlet en Bert Gabriëls werkten mee aan drie ludieke filmpjes, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. "We willen duidelijk maken dat het Sociaal Huis er is voor elke Mechelaar die met vragen zit. Maar liefst 27 organisaties hebben er een vaste stek of een vast spreekuur" zegt voorzitter Koen Anciaux. "Dankzij deze partners en onze samenwerkingsverbanden is het Sociaal Huis uitgegroeid tot een succes. Maar nog al te vaak wordt het geassocieerd met heel uitgebreide ondersteuning. Maar ook met vragen over bijvoorbeeld het opvoeden van je kinderen. We maakten een duidelijk overzicht van ons aanbod op op de vernieuwde website www.sociaalhuismechelen.be en lieten drie bijhorende filmpjes maken. Hopelijk vinden zo nog meer mensen vlotter hun weg naar onze hulpverlening." (EDT)