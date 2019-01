Mechelse band opent expo om naar te luisteren en lanceert soundtrack voor Dijlestad Wannes Vansina

24 januari 2019

18u18 0 Mechelen In Cultuurcentrum Mechelen opent zaterdagavond ‘Pictures to listen too’, een expo met foto’s om naar … te luisteren. Het gaat om een bijzondere samenwerking tussen de Mechelse muziekband Metroland en het fotografisch coöperatief F-8. Metroland stelt tegelijkertijd ‘Een dag in Mechelen voor’, een exclusieve soundtrack voor de Dijlestad.

Sven Lauwers en Andy De Decker – bij hun fans beter bekend als Passenger S. en Passenger A - brengen met Metroland sinds 2012 eighties geïnspireerde elektronische muziek en mogen onder meer OMD en Visage onder hun fans rekenen. Voor hun laatste album klopte het duo aan bij F-8 om bij beelden van het fotografisch kunstcoöperatief een geluidsband te creëren. Het resultaat werd in april vorig jaar voorgesteld in de kunstafdeling van KIA-garage Vermant in Aartselaar: een cd ‘Men in a Frame’ en de bijhorende tentoonstelling ‘Pictures to Listen too’. Vanaf dit weekend doet het bijzondere kunstproject ook Mechelen aan, de stad waar ze wonen en hun muziekstudio hebben.

“We hebben F-8 gevraagd om ons acht foto’s te geven en daarmee zijn we aan de slag gegaan. We hebben de foto’s niet gekozen, maar ons voor een voldongen feit laten plaatsen. Bij sommige foto’s zijn we herhaaldelijk opnieuw moeten beginnen”, lacht Andy. Kan moeilijk anders, want de fotografen bleken een beetje over een slecht karakter te beschikken. “Soms dachten we: ‘Haha, deze foto gaat moeilijk zijn”, lacht Kristel Nijskens. “Maar achteraf konden we zonder het te weten wel zeggen welke muziek bij welke foto paste”, zegt collega-fotografe Caroline Tanghe. De expo wordt zaterdagavond geopend en is nog te bezichtigen en beluisteren tot 24 maart. Bezoekers krijgen oortjes om in te pluggen in hun smartphone.

Zaterdagavond wordt er overigens meer voorgesteld dan de expo alleen: Metroland stelt er ook een dubbel vinyl-album voor, een docufilm over de band én een themanummer opgedragen aan thuisstad Mechelen. “Drie jaar geleden maakten we het themanummer voor de officiële trailer van de metro van Stockholm. Zo kwamen we op het idee om een route doorheen Mechelen te beschrijven met onze muziek: langs de Brusselpoort en het Dijlepad, Margareta en de toren en de brouwerij”, zegt Sven. ‘Een dag in Mechelen’ is hun eerste Nederlandstalig nummer en erg gelimiteerd: naar aanleiding van de expo werden maar 150 USB-sticks gemaakt met het nummer op.

“We kregen al aanvragen uit onder meer Zweden en Engeland, maar daar krijgen ze de stick enkel als er over zijn”, aldus de muzikanten. De ‘Kraftwerkiaanse’ muziek van Metroland is ook bekender in het buitenland dan in ons Belgenland. “Het is niet echt muziek die hier hoog in het vaandel wordt gedragen. Vandaar dat we de kans die we nu in het Cultuurcentrum krijgen zo appreciëren”, besluiten ze.