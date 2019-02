Mechels bedrijf Springbok: “Op weg om een van de grootste onafhankelijke agencies van België te worden” Wannes Vansina

13 februari 2019

Het Mechelse bedrijf Springbok in de Bautersemstraat is aan een opvallende expansie bezig. Het werd opgericht in 2014, maar telt al 91 medewerkers en een kantoor in Amsterdam. Op de nieuwjaarsreceptie voor het personeel pakten managing partners Vincent van Lingen, Kim Verhaeghen en Alexander Cha’ban uit met nog meer goed nieuws: de oprichting van Springbok Parijs en de investering in Addrelevance, een Artificial Intelligence (AI) start-up. Eerder dit jaar nam het bedrijf al de grafische studio Unides over. “Met nog een aantal overnames en strategische aanwervingen op de planning is Springbok op weg om een van de grootste onafhankelijke agencies van België te worden”, aldus van Lintgen.