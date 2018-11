Mechels bedrijf opent kantoren in Manilla en Lissabon Wannes Vansina

15 november 2018

14u52 1 Mechelen Het alles-in-één reis- en onkostenbeheerplatform Rydoo (ex-Xpenditure), met hoofdzetel in Mechelen, kondigt vandaag de opening aan van twee nieuwe kantoren in Manilla en Lissabon.

Rydoo, dat een 80-tal medewerkers tewerkstelt in de Hendrik Consciencestraat, was al actief in 63 markten, waar het meer dan 6.500 klanten bedient. Het bedrijf zet zijn expansie in de Aziatische markt voort en versterkt zijn positie in Europa. “Het reis- en onkostenbeheer neemt een hoge vlucht. De markt is op zoek naar een wereldwijde oplossing die medewerkers overal ter wereld gemakkelijk kunnen toepassen”, legt CCO en medeoprichter Wim Derkinderen uit.

Rydoo heeft een alliantie met Sodexo. “Onze ambitie is dat Rydoo één van de internationale toonaangevende spelers wordt op de markt voor reis- en uitgavenbeheer”, stelt Didier Dumont, CEO van Sodexo Mobility and Expense. Rydoo telt in totaal 300 medewerkers en 24 nationaliteiten. Gevolgen voor de tewerkstelling in Mechelen heeft de opening van de kantoren in Manilla en Lissabon niet.