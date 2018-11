Mechelen viert gouden huwelijksjubilarissen Els Dalemans

20 november 2018

14u31 0

Het stadsbestuur van Mechelen heeft vijf jubilarissenkoppels in de bloemetjes gezet die in de loop van de maand november hun gouden huwelijksverjaardag vieren. De koppels Voorspoels-Cnops, Dée-Antoon, Verreydt-Van Deyck, Gysbrechts-Piron en Diels-Suykerbuyk stapten maar liefst 50 jaar geleden in het huwelijksbootje, en werden daarom feestelijk ontvangen op het stadhuis door bevoegd schepen Marc Hendrickx (N-VA).