Mechelen: van flopper naar topper NIEUWE STADSMONITOR BEWIJST OPMERKELIJK PARCOURS WANNES VANSINA

20 maart 2018

02u40 0 Mechelen Van flopper naar topper. Zo kan je het parcours van Mechelen van de afgelopen jaren samenvatten. Bungelde Mechelen in de eerste Stadsmonitor van 2004 meestal achteraan als het aankwam op netheid, vertrouwen en veiligheid, dan is de Dijlestad in de editie die gisteren werd voorgesteld net koploper. Maar wat zorgvoorzieningen, kinderen en jongeren betreft, kan de stad beter.

Mechelaar vertrouwt bestuur





De mogelijk opvallendste vaststelling in het rapport dat de dertien Vlaamse centrumsteden met elkaar vergelijkt: nergens is het vertrouwen in het stadsbestuur groter dan in Mechelen. 52% procent van de Maneblussers zegt vertrouwen te hebben in het stadsbestuur. Dat is 12% beter dan de tweede in de ranglijst. In 2008 bedroeg dat vertrouwen amper 29%. Op de vraag of men genoeg geconsulteerd wordt, is de ommekeer eveneens totaal: van een laatste naar een eerste plaats.





... en politie





Ook het vertrouwen in de politie ging er fors op vooruit: Mechelen steeg van een 13de en laatste naar een 2de plaats. De daling van de totale criminaliteitsgraad (van 9de plaats in 2007 naar 7de plaats in 2016) en het onveiligheidsgevoel (van 13de naar 6de plaats) zal daar niet vreemd aan zijn. Ook het vertrouwen in de medemans ging er sterk op vooruit, de tolerantie tegenover andere culturen eveneens.





Algemene tevredenheid





Ook wat de algemene tevredenheid over de stad betreft, kan Mechelen een prima rapport voorleggen: van de 13de plaats naar de 3de. Nergens is het stadscentrum properder en ook de netheid in de buurten ging er flink op vooruit. Ook inzake uitstraling van gebouwen, pleinen en parken haalt Mechelen een eerste plaats. Wat fierheid over hun stad betreft, moeten de Mechelse inwoners enkel nog Brugge laten voorgaan.





Festivals en fietsers





Het aandeel fietsers steeg het meest in Gent en Mechelen. De Mechelaar is ook tevreden over het onderhoud van de fietspaden en de bereikbaarheid met de tweewieler van het centrum (beste). Ook is er grote tevredenheid over de sport- en recreatievoorzieningen (2de plaats). Nergens werken er verhoudingsgewijs zoveel mensen in een sector met veel economisch vernieuwingspotentieel. Opvallend: nergens bezoeken inwoners zoveel festivals als in Mechelen.





Zorgvoorzieningen





Is alles goed? Nee. Het aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen zijn, is het laagst in Mechelen. Het stadsbestuur gaat er prat op dat dit met de opening van het nieuwe ziekenhuis en twee nieuwe rust- en zorgcentra (nieuw Hof van Egmont én een nieuw centrum nabij het ziekenhuis) gevoelig zal verbeteren. Volgens de monitor zijn er ook onvoldoende activiteiten voor senioren.





Kinderstad





Ook wat kinderen en jongeren betreft, kan de stad beter. Het aantal kinderen geboren in kansarmoede daalt. Minder positief is dat 18,6% vroegtijdig de school verlaat en dat de jeugd te weinig geschikte plekken heeft. En Mechelen mag zich dan wel profileren als dé kinderstad, wat veilig spelen in de buurt betreft en het aanbod van activiteiten doet de Dijlestad het slechter dan gemiddeld.





De Stadsmonitor 2017 kan je terugvinden via www. gemeente-en-stadsmonitor. vlaanderen.be.