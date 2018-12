Mechelen scoort opnieuw als ‘stad van de toekomst’ Wannes Vansina

11 december 2018

16u54 0 Mechelen Elk jaar publiceert fDI Magazine een lijst met de Europese steden van de toekomst. Voor de derde keer op rij nam het investeringsmagazine van het Britse zakenblad Financial Times de stad Mechelen op in haar ranking van de ‘European Cities and Regions of the Future’.

Net als vorig jaar haalt Mechelen de zesde plaats in de categorie ‘Micro European Cities of the future 2018/2019’, als eerste stad op het Europese vasteland. “Alleen enkele steden in Ierland en de UK gaan ons voor”, zegt een trotse burgemeester Bart Somers (Open Vld). “Dan volgen nog drie vermeldingen voor Mechelen. Voor de categorie ‘connectiviteit’ scoren we zelfs de eerste plaats, voor ‘economisch potentieel’ plaats tien en voor ‘FDI-strategie’ de vijfde plaats. Indrukwekkend, als je weet dat Mechelen de enige Vlaamse centrumstad is die voorkomt in deze rankings. Zelfs de Vlaamse grootsteden Antwerpen en Gent komen in hun categorie van grootte maar één keer aan bod. Zo ook Brussel.” Volgens hem zal het zorgen voor een socio-economische return. “Het betekent dat onze stad nog nadrukkelijker op de internationale radar staat te knipperen als ideale toekomstlocatie voor nationale en internationale investeerders”, aldus Somers. In het FDI-rapport ‘Strategy Awards’ dat tegelijkertijd apart werd gepubliceerd kreeg Mechelen ook een prijs voor het gebruik van nieuwe technologie, met name de virtuele tour door de stad www.virtueelmechelen.be. Dankzij het binnenhalen van het Japanse biotechbedrijf Nipro tenslotte valt Mechelen in de prijzen in de rubriek ‘international outreach’.