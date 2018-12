Mechelen MeeMaken maakt feest van eindejaarsshoppen Wannes Vansina

07 december 2018

11u41 0 Mechelen Mechelen MeeMaken maakt zich op om van de eindejaarsperiode een feest te maken voor kerstshoppers. Op het programma staan onder meer vier koopzondagen en voor 12.500 euro aan prijzen.

Shoppers zijn ook welkom op zondag, op 16, 26 en 30 december en 6 januari telkens van 13 tot 18 uur. De drie laatste weekends van het jaar mag je je in de winkelstraten ook verwachten aan animatie als zingende kerstmannen, rijzige sneeuwfiguren of een ritje in de Winter Wonderslee. Onder wie tot en met 6 december in Mechelen shopt, verloten de handelaars voor meer dan 12.500 euro aan prijzen, onder meer 50 Mechelse Monopolyspellen en 1.000 Mechelenbons. Tot slot slaan handelaarsvereniging Mechelen MeeMaken vzw en TableTableau dit jaar de handen in elkaar om zeven leegstaande panden aan te kleden in het thema ‘Dreaming of a white Christmas’. Denk aan witte kerstcadeautjes, kerstballen of -bomen en een sneeuwlandschap met slede.

“Shoppen in Mechelen is ontspanning en beleven. Mechelen MeeMaken, mmMechelen Feest en Visit Mechelen laten hun campagnes aansluiten en brengen een totaalverhaal dat beslist de aantrekkingskracht van Mechelen vergroot. Dit om te genieten en te shoppen. Met de verruimde parkeercapaciteit van de stationsparking, de Tinel- en de Bruulparking kan men steeds vlot een plaatsje vinden!”, stelt schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA). Dankzij De Lijn reis je met het shoppingbiljet voor slechts 1 euro heen en terug vanuit Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Boortmeerbeek, Zemst, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos, Rumst, Duffel en Boom. De Shopping Shuttle krijgt het gezelschap van een fietstaxi en watertaxi.