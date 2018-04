Mechelen Matcht stelt babbelbomen voor 12 april 2018

02u37 0

Mechelen Matcht, een vereniging die zich inzet voor meer verbondenheid en ontmoeting, heeft tien aanbevelingen klaar voor een sterker sociaal weefsel in de stad. "Mechelen bruist en er wordt veel gedaan, maar er is nog weinig contact tussen te mensen en er kunnen nog veel meer mensen geactiveerd worden om deel te nemen aan buurtactiviteiten", zegt Rina Rabau. Een voorstel: door de stad betaalde buurtbabbelaars die op zoek gaan naar oplossingen voor wijkproblemen en oog hebben voor vereenzaming. Een ander: de invoering van een verbindingstoets bij nieuwbouw of renovatie van buurten. Verder stelt Mechelen Matcht onder meer voor: de oprichting van babbelbomen, de invoering van een goeiedaglabel en de lancering van een online platform voor buurtfeesten. "Mensen die zich betrokken voelen bij de samenleving zijn doorgaans gelukkiger en minder eenzaam. Daarvoor doen we het!" (WVK)