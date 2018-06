Mechelen: maak kennis met 'plogging' 01 juni 2018

03u01 0

Filip Coenen, Michel Claessens en Nele Waelbers introduceren deze zaterdag 'plogging' in Mechelen. Plogging is een combinatie van joggen en zwerfvuil verzamelen.





"Waarom? Mechelen zet nu al zeer zwaar in op zwerfvuil en is een propere stad. We zullen na ons experiment bekijken of we toch nog vuil vinden en wat voor vuil dit is. Als we niks vinden zullen we dus zeer blij zijn", klinkt het. "Om het concept nog iets aantrekkelijker te maken, voegen we er nog een leuke twist aan toe: een heuse workout. Van squats tot pompen en situps; alles hangt af van de groep. Je hoeft niet sportief te zijn om deel te nemen. Deelnemen is het belangrijkste."





Nu zondag van 10 tot 11 uur organiseert het trio aan de IJzerenleen de eerste van dertien gratis sessies, telkens op een andere Mechelse locatie. Inschrijven doe je via het Facebookevenement 'Plogging in Mechelen'.





(AVH)