Mechelen krijgt Nekkerhal niet verkocht ENIGE KANDIDAAT-KOPER WIL VRAAGPRIJS NIET BETALEN Wannes Vansina

02 januari 2019

09u08 0 Mechelen De stad Mechelen krijgt de Nekkerhal maar niet verkocht. De enige kandidaat voor de evenementenhal is ook na een jaartje onderhandelen niet bereid om de vraagprijs van de stad - 12,5 miljoen euro - neer te tellen voor de evenementenhal. Dat is vervelend voor het stadsbestuur, dat met het geld graag de schulden had afgebouwd.

Het stadsbestuur besliste al bij de opmaak van de begroting voor 2017 om de Nekkerhal te verkopen. De stad hoopt de 18.500 m² grote evenementenhal uit 1981 - toen nog gebouwd als groentehal - te kunnen slijten aan een private partner, maar twee jaar later is dat nog steeds niet gelukt. De stad voert weliswaar al bijna een jaar gesprekken met de enige kandidaat-koper, maar een akkoord blijft uit. "We hadden gepland de onderhandelingen in het najaar af te ronden, maar dat is niet gelukt", zegt uittredend schepen van Financiën Stefaan Deleus (CD&V). De kandidaat-koper wil de vraagprijs van de stad niet geven. "We hebben altijd vastgehouden aan een netto-inkomst van 12,5 miljoen euro", zegt Deleus. Het nieuwe bestuur zou daar mogelijk anders over kunnen beslissen. "Het zou de prijs eventueel kunnen verlagen. Er is speling, want het schattingsverslag bepaalde de waarde van de Nekkerhal op 11,7 miljoen."

Aan een lagere prijs dan dat mag de stad niet verkopen. Overigens is er ook nog een tweede schattingsverslag, dat er in het voorjaar kwam op aandringen van oppositieraadslid Karel Geys (sp.a). Dat geeft dan weer aan dat de Nekkerhal 15,75 miljoen waard is. "Dat verslag is in dit dossier van geen waarde omdat het pas later is gekomen", aldus Deleus.

Hotel

Het dossier belandt volgend jaar op het bureau van Koen Anciaux (Open Vld), de nieuwe schepen van Financiën. "De onderhandelingen lopen nog, maar eigenlijk komen we altijd weer op hetzelfde uit. We moeten het dossier zien te deblokkeren, want nu blijft het maar hangen." De verkoop is belangrijk voor de stadsfinanciën. Met de inkomst uit de verkoop wilde het stadsbestuur aan schuldafbouw doen. De nieuwe coalitie wil de schuldenberg op zes jaar tijd ook verlagen tot minder dan 200 miljoen. "Gaat de verkoop niet door, dan moeten we de inkomst op een andere manier compenseren. Er zijn natuurlijk nog andere gebouwen", zegt Anciaux. Maar voorlopig blijft hij er toch vanuit gaan dat de Nekkerhal een koper vindt. "Mogelijk moeten we wel een andere manier zoeken om de hal te verkopen zodat deze meer interesse krijgt? Volgens de ruimtelijke plannen kan er op de site ook een hotel worden gebouwd dat gerelateerd is aan evenementen. Dat werd in het verleden misschien te weinig benadrukt."

Artexis baat uit tot 2024

De stad Mechelen heeft nog tot 2021 een contract met Artexis voor de uitbating van de Nekkerhal. "Dat kan pas opgezegd worden met een termijn van drie jaar, dus nog zeker tot 2024 zal Artexis de hal uitbaten", geeft Anciaux aan. Het bedrijf betaalt daar de stad jaarlijks een miljoen euro voor. Een serieuze inkomst voor de stad dus, maar de hal staat ook voor grote investeringen. Zo is op een aantal plaatsen betonrot vastgesteld.