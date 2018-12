Mechelen in Vuur en Vlam tovert Dijlestad om tot magische plaats Antoon Verbeeck

23 december 2018

In Mechelen vond op zaterdagavond de tweede editie van Mechelen in Vuur en Vlam plaats. Hoogtepunt was de act ‘Garden of Angels’ van Theater Tol op een volgelopen Grote Markt. Daarnaast werden er op verschillende locaties evenementen georganiseerd, allemaal in teken van vuur en magie: van Mechelse vertellingen en een vuurparcours tot een vuurspuwende steltenloper en een filmvoorstelling.