Mechelen houdt je Warm lokte 166.000 bezoekers Wannes Vansina

10 januari 2019

Tussen 7 december en 6 januari zakten 166.000 bezoekers af naar de Dijlestad voor een activiteit van Mechelen houdt je Warm. Dat maakt de organisator bekend. “Onze zomer is nog straffer, maar ook ons winterprogramma staat er nu echt helemaal. Op dit elan willen we komende jaren verder werken. Mechelen in Vuur en Vlam heeft getoond dat het echt kan uitgroeien tot een winterse Maanrock”, zegt Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest. Mechelen in Vuur en Vlam trok het meeste bezoekers: 55.985. Bijna 10.000 meer dan bij de eerste editie. De uitbreiding van de Kerstmarkt aan de Dijle naar drie weekends was ook een schot in de roos met zo’n 45.000 bezoekers. De variatie aan feestmogelijkheden dankzij de Moose Winterbar, Mirage Winterbar en de Winter Lounge trok samen zo’n 34.000 bezoekers. Daarnaast genoten zo’n 11.000 schaatsers van de Schaatsboot en liepen 5.000 sportievelingen tijdens de Urban Trail. 10.000 feestvierders vierden oudjaar op de Grote Markt, 3.000 Mechelaars klonken afgelopen weekend tijdens het Nieuwjaarsfeest.