Mechelen finalist voor Europese duurzaamheidsprijs Antoon Verbeeck

12 april 2019

14u41 0

De stad Mechelen is finalist voor de European Green Leaf Award 2020, een prijs die steden beloont voor hun inspanningen rond duurzaamheid en levenskwaliteit. De Dijlestad is de enige kandidaat uit België. “Dit is een bijzondere erkenning voor onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Wie de prijs op zak steekt wordt zonder meer groene ambassadeur voor de hele EU. Als finalist wordt Mechelen ook lid van het European Green Leaf netwerk. Deze nominatie onderstreept andermaal het toenemend belang van onze stad in Europa”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Vorig jaar was Mechelen ook al eens finalist en strandde het in de top 5. Andere genomineerden in de categorie tot 100.000 inwoners zijn de Finse stad Lappeenranta en het Ierse Limmerick.