Mechelen Culinair verhuist naar binnenkoer stadhuis Wannes Vansina

01 maart 2019

11u51 0

Nicolas Hermans (26), Jan (24) en Seppe Van Den Broeck (26) maken zich op voor de tweede editie van Mechelen Culinair, op 25 en 26 mei. In tegenstelling tot vorig jaar zullen de beste restaurants uit het Mechelse niet verzamelen in en aan Lamot, wel op de binnenkoer van het stadhuis en in de aangrenzende Keldermanszaal. De locatie sluit beter aan bij het thema: de Bourgondische periode. “Onze visie blijft wel dezelfde: De Mechelaar laten ontdekken wat er in en rond onze stad afspeelt op culinair vlak. Want qua horeca gebeuren lopen we achter op andere steden, en dat vinden we jammer, al is de inhaalbeweging ingezet”, aldus het drietal. De deelnemende restaurants worden in aanloop naar het evenement een voor een aangekondigd op de online kanalen van Mechelen Culinair.