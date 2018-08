Mechelen breidt collectie eigen kunstenaars uit 08 augustus 2018

02u38 0 Mechelen Het Museum Hof van Busleyden breidt zijn Mechelse collectie uit. De stad kocht immers net twee beelden aan van de Mechelse kunstenaars Jean Paul Laenen en Frans Walravens. Het gaat om een investering van 6.750 euro.

"Het ene beeld is een titelloze houten sculptuur van Jean Paul Laenen (1931-2012), gemaakt in 1959. De meeste beeldhouwwerken van Laenen werden in brons uitgevoerd, het is dan ook een unieke kans om onze Mechelse collectie uit te breiden met dit houten beeld", zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.





"Er is geen plaats voor deze sculptuur binnen het nieuwe museum Hof van Busleyden, daarom willen we het beeld graag een plek geven in het nieuwe Depot Rato. Dat bevindt zich in een oude turbinefabriek."





"Het tweede houten beeldhouwwerk, van Frans Walravens (1928), is één van zijn laatste werken. De kunstenaar beschouwt het zelf als één van zijn beste. Het is zijn persoonlijke wens dat de stad dit stuk opneemt in haar collectie. De sculptuur zal waarschijnlijk een plaats krijgen in het Stadshuis", besluit Siffer.





(EDT)