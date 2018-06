Mechelen beboet 4.151 bestuurders in zone 30 21 juni 2018

De politie heeft dit jaar al 4.151 bestuurders op de bon gezwierd omdat ze te snel reden in de zone 30. Dat is 18 procent van de gecontroleerde bestuurders. In de binnenstad is er vooral op de Veemarkt een probleem.





De politie controleerde dit jaar bij 145 acties de snelheid van in totaal 22.599 voertuigen in de zones 30 die de Dijlestad rijk is. Volgens burgemeester Bart Somers kan het merendeel zich in de snelheidsbeperking vinden. "Maar een kordaat handhavingsbeleid met structurele controles blijft nodig." Hij verwijst naar de geïmplementeerde trajectcontroles. "Naast deze structurele inspanningen zijn er de mobiele, anonieme snelheidscontroles van onze lokale politie. Hierbij laten we ons inspireren door klachten die we ontvangen van bewoners en handelaars en vaststellingen van onze politie. Daaruit maken we op dat de zone 30 de meest kwetsbare is voor snelheidsovertredingen." In de binnenstad wordt de zone 30 beter gerespecteerd dan elders. De voorbije jaarhelft werden vooral in de Sint-Katelijnestraat, Adegemstraat en Veemarkt 2.112 automobilisten gecontroleerd en hadden er 'slechts' 32 (1,5%) het gaspedaal te diep ingedrukt. Het plein doet het opvallend slecht. Daar reed 8% te snel. Eén van hen klokte af bij een snelheid van maar liefst 72 km/u. "Deze kleine minderheid van chauffeurs willen we echt aanpakken. Onze politie zal dan ook in de toekomst blijven controleren om deze hardleerse overtreders een boete op te leggen." (WVK)