Mechelaars vieren uitbundig maar gedisciplineerd Wannes Vansina

01 januari 2019

00u38 1 Mechelen De Mechelaars verzamelden bij de overgang van oud naar nieuw massaal op hun Grote Markt om mekaar bij een spetterend vuurwerk een gelukkig nieuwjaar te wensen. De politie had al bij al weinig werk.

Met zijn duizenden telden ze af naar 2019, om vervolgens te klinken, elkaar in de armen te vallen en op schouders te kloppen. Voor de danslustige toeschouwers serveerden Deejay Mr. T en Michael Midnight vervolgens de beste feestplaten. Overigens hoefde je niet naar de Grote Markt om prachtig vuurwerk te zien. Onder meer in de wijk Nekkerspoel werden massaal veel pijlen de lucht in geschoten. De politie had weinig werk. “De feestelijkheden zijn in het algemeen goed en rustig verlopen. Een 10-tal personen werden overgebracht naar het commissariaat omwille van openbare dronkenschap en ordeverstoring. Van drie personen werd het vuurwerk dat ze bij hadden administratief in beslag genomen. Zes personen werden geverbaliseerd voor wildplassen”, meldt woordvoerder Dirk Van de Sande. “Nog een positieve noot is het gegeven dat minder jongeren zich bezondigd hebben aan overdreven drankgebruik.”

Nieuwjaarsfeest

Zondag zijn de Mechelaars alweer welkom op de Grote Markt voor het Nieuwjaarsfeest. Ze worden er getrakteerd op onder meer frietjes, smoutebollen, muntthee en ander lekkers alsook muziek en animatie. Kinderen kunnen zich onder meer laten schminken.