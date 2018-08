Mechelaars van Pardon Service maken droom waar 24 augustus 2018

02u31 0 Mechelen De negenkoppige Mechelse band Pardon Service sluit vanavond het Apart Podium af. "Onze ultieme droom wordt werkelijkheid", lacht Niels Van Mossevelde. "We zullen het Cultuurplein laten daveren op zijn grondvesten."

Pardon Service maakte aanvankelijk geen deel uit van de programmatie van Maanrock. De band zou op 9 augustus wel optreden op Parkpop, maar zag dat optreden in het water vallen vanwege het onweer. mmMechelen Feest maakt dat met Maanrock goed. "Voor onze rekening was het niet goed, die afgelasting, maar voor het programma van Maanrock is het dat zeker wel. Als ik de reacties hoor, dan is de band zeker een meerwaarde." De muzikanten zijn in de wolken. "We hebben massa's goesting", zegt Van Mossevelde. "Maanrock is een van de dingen die op ons lijstje ontbraken. Bij de cd-voorstelling drie jaar geleden noemden we het festival nog onze ultieme droom. We moeten nu op zoek naar iets anders", lacht hij. "De afgelasting van Parkpop was een enorme teleurstelling, maar dit maakt veel goed", zegt Jan De Wilde. "Als Mechelaars gaan we sowieso al pakweg twintig jaar naar Maanrock. Normaal dat je hier dan wil spelen", beaamt Ward Jansen. Pardon Service, dat een mix brengt van reggae, ska, balkan en chanson, belooft een speciale show. "Weer of geen weer, dansen zult ge, en gelukzaligheid zult ge voelen", aldus de band. Het concert start om 23 uur na afloop van het free podium. (WVK)