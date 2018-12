Mechelaars openen school in Oeganda: “De schoonste dag in ons leven” Wannes Vansina

03 december 2018

14u51 0 Mechelen “De mooiste dag van ons leven.” De Mechelaars die begin vorige maand een basisschool openden in het Oegandese Bombo zijn nog steeds onder de indruk van hun bezoek. Dankzij hun inzet met basisschool De Spreeuwen en de Stichting Antoon Spinoy krijgen (wees)kinderen uit de sloppenwijken een toekomst.

<div style=”position: rHet verhaal begint met Mechelaar Yves Baes (51). Na het stuklopen van een relatie nodigde een vriend hem in 2011 uit in Oeganda. Hij maakte er kennis met de straatkinderenorganisatie M-Lisada in Kampala en was geschokt. “Ik zag er hoe de politie kinderen van straat plukte en deze als vuilnis bij de organisatie dumpten. Dat was zeer hard voor mij”, doet hij het verhaal. De kinderen bleken vaak wees en getraumatiseerd. Baes besliste drie broers te steunen – hij beschouwt hen intussen als zijn ‘kinderen’ – maar dat niet alleen. Hij sprak er directeur van De Spreeuwen Tom Resseler over aan. “Het leek ons een zinvol en warm project om ons voor in te zetten en iets tastbaars voor onze kinderen”, zegt de schooldirecteur. De Spreeuwen zamelt al sinds het schooljaar 1981-1982 geld in tijdens de week voor de kerstvakantie, vorig jaar liefst 13.300 euro! Dit schooljaar zal de opbrengst van de Solidariteitsweek voor het zevende jaar naar weeshuis M-Lisada gaan.

Sloppenwijken

Na de realisatie van een aantal andere projecten – onder meer een Spreeuwenschooltje in de sloppenwijk en het allereerste leerboekje voor dove en doofstomme kinderen in Oeganda - werd beslist om samen met de steun van Stichting Antoon Spinoy, Schoenen Torfs en Wereldmissiehulp voor de bouw van een school in Bombo te gaan, een investering van 120.000 euro. “Kinderen uit de omgeving moeten nu een à anderhalf uur stappen om de dichtstbijzijnde school te bereiken”, zegt Baes. In 2016 werd gestart met de bouw, begin november kon de school officieel worden geopend. Een bijzonder emotionele dag voor de betrokken Mechelaars. Tom Resseler spreekt zelfs van de mooiste dag van zijn leven. “Bijdragen aan een betere toekomst voor die kinderen is zo mooi. Sloppenwijk zoals daar word je niet gewoon. Dan pas besef je hoe goed wij het hebben.”

50 jaar Stichting Antoon Spinoy

De Stichting Antoon Spinoy ziet de opening van de school als een verjaardagsfeest. “Onze organisatie werd vijftig jaar geleden opgericht door de toenmalige burgemeester van Mechelen. Wat is er mooier dan een school te openen in ontwikkelingsgebied? Beter dat dan een festiviteit te organiseren”, zegt voorzitter Monne Janssens. In de praktijk opent de school op 1 februari, het begin van het schooljaar in Oeganda. Het gebouw omvat zeven klassen: een voor elk leerjaar. Gestart wordt met twee klassen om stelselmatig uit te groeien tot een volwaardige school. Op dat ogenblik zullen er 280 à 300 weeskinderen en kinderen uit de sloppenwijk en uit Bombo zelf school lopen.