Mechelaars houden wake. “Bij elke aanslag gaan wij dichter bij elkaar staan” Wannes Vansina

23 maart 2019

17u29 0 Mechelen Een diverse groep van enkele honderden Mechelaars heeft deze namiddag deelgenomen aan een wake om de slachtoffers van terreuraanslagen te gedenken. “Bij elke aanslag die gepleegd wordt, gaan wij dichter bij elkaar staan.”

De deelnemers verzamelden om 16 uur op de Grote Markt om er bij onder meer de ‘Dodenmans’ van Chopin en ‘Imagine’ van John Lennon gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse politie stil te staan bij de slachtoffers van de recente aanslagen in Christchurch en Utrecht en bij deze van de bommen in Zaventem en Maalbeek drie jaar geleden.

“Bij zoveel terroristisch geweld worden mensen onverschillig, angstig of verdrietig. Sommige van ons beginnen haatgevoelens te kweken en dat is wat net die terroristen willen. Dat we elkaar niet meer in de ogen kijken als medemensen, maar als groepen die elkaar bestrijden”, nam burgemeester Bart Somers (Open Vld) het woord.

“Mechelen zal niet in de val van de terroristen trappen. Wij doen net het omgekeerde. Wij laten zien aan de wereld dat wij, een stad met 130 nationaliteiten, een gemeenschap zijn, een familie. En dat we bij elke aanslag dichter bij elkaar gaan staan, elkaar nog meer gaan zien als medemens. Wij moeten ervoor zorgen dat onze kinderen vrienden van elkaar zijn en elkaar vertrouwen over alle verschillen heen. Het is het beste antwoord dat we die terroristen kunnen geven.”

In het stadshuis konden de aanwezigen een rouwregister tekenen.