Mechelaar zingt finale The Voice Senior Wannes Vansina

24 december 2018

15u22 0

Wint een Mechelaar The Voice Senior van VTM? Het zou zowaar kunnen. In de spannende Knockouts-ronde wist Harry Francis door te stoten naar de finale van de zangwedstrijd met ‘This Is The Moment’ van René Froger. Hij blijft nu als enige over in het team van coach Helmut Lotti samen met podiumbeest Rita uit Herzele. De acht laatste deelnemers strijden vrijdag om de overwinning. De finale wordt uitgezonden om 20.40 uur bij VTM.