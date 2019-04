Mechelaar wint Red Bull Bekvechten Battle Wannes Vansina

01 april 2019

09u54 0 Mechelen Thomas Verbruggen (26) uit Mechelen heeft de derde Red Bull Bekvechten Battle gewonnen. TV Beeld mag zich een jaar lang de beste freestyle MC van Vlaanderen noemen.

De wedstrijd vond plaats in De Studio in Antwerpen. Uiteindelijk won Verbruggen nadat hij de tegenstand in rauwe één-tegen-één battles met straffe woordspelingen, gevatte improvisaties en verbale klappen het tornooi uitknikkerde. “Het is de derde keer dat ik deelnam. Al de kleppers van de vorige keren gingen er in de eerste rondes uit. Dat was slikken. Al dat nieuw talent dat keihard kwam spitten. Maar ik stond scherp. En ik had mijn boys uit Mechelen mee. Dat geeft energie. Ronde na ronde. Larbii HM (tegen wie hij uitkwam in de finale – red.) was een harde noot om te kraken, maar ik ben echt blij nu.”

Een van de juryleden was overigens ook een Mechelaar: Safi. “De bedoeling is dan wel om elkaar verbaal de loef af te steken, toch zijn vooral het respect voor elkaar en de liefde voor de cultuur belangrijk. Net dat bracht ons samen op deze Red Bull Bekvechten Battle. It’s all love”, aldus het jurylid. Red Bull Bekvechten wil alle Nederlandstalige MC’s en freestylers letterlijk een stem geven. Dit door een online community uit te bouwen en hen een podium te geven om hun skills te showen: de Red Bull Bekvechten Battle.